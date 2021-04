Cosa vuol dire Resident Evil? Il significato del titolo della serie horror

La serie Resident Evil terrorizza e affascina i giocatori da moltissimo tempo - il primo Resident Evil è stato pubblicato nel 1996 - e si prepara a farlo ancora una volta fra pochissimi giorni, con l’arrivo sul mercato dell’attesissimo ottavo capitolo principale della saga, Resident Evil Village.

Nonostante l'invidiabile longevità della serie, ancora oggi sono in molti a domandarsi quale sia il reale significato dietro al titolo occidentale del gioco, ovvero Resident Evil. In effetti, in tutti questi anni non è mai stata riferita dagli sviluppatori una motivazione o dietrologia ufficiale riguardo il nome della serie, e per riempire questa sorta di vuoto comunicativo si sono mobilitati i numerosissimi fan della saga, che hanno cercato di individuare il significato più plausibile attraverso una serie di speculazioni.

Una delle teorie più famose e accreditate sulla questione vorrebbe che il titolo Resident Evil andrebbe semplicemente e banalmente tradotto in maniera più o meno letterale; in questo modo si otterrebbe come significato un’espressione simile alla seguente: "Il male che risiede lì dentro", o una frase equivalente. Questo significato sembrerebbe essere quello più plausibile, e alcune conferme di questa teoria si possono trovare già all’interno del primo capitolo della serie, il quale in effetti è ambientato all’interno di una gigantesca villa teatro di orrori indicibili: il titolo farebbe quindi riferimento al male e alle violenze perpetrate all’interno della magione.

Vi è poi una seconda chiave di lettura, che si basa invece sul titolo originale della versione giapponese del gioco, ovvero Biohazard. Questa parola farebbe infatti riferimento alla natura delle creature infette e mutate che i diversi protagonisti della serie si troveranno a dover affrontare nel corso dei numerosi capitoli, nate da esperimenti scientifici e biologici falliti portati avanti da una corporazione senza scrupoli.