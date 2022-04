Cosa vuol dire Sekiro? Il significato del nome del gioco FromSoftware

Sekiro: Shadows Die Twice è l'Action/Adventure di From Software ambientato ad Ashina, una terra devastata dal conflitto e casa di creature e mostri tratti dal folklore giapponese. Se il sottotitolo del gioco si riferisce chiaramente alla meccanica di resurrezione, che significato ha, invece, il termine Sekiro?

Sekiro (ad un click la recensione di Sekiro Shadows Die Twice) è la combinazione di due kanji giapponesi che, uniti, significano "lupo con un solo braccio". Naturalmente, è una definizione che si riferisce direttamente allo shinobi al centro del racconto, che all'inizio del gioco perde il braccio sinistro nel tentativo di fermare Genichiro Ashina. Se quindi 'Sekiro' non è il nome proprio del protagonista, viene comunque appellato così dal Tengu, ovvero Isshin Ashina, fondatore dell'omonimo clan e leggendario spadaccino. L'anziano samurai è infatti colui che crea l'appellativo per lo shinobi, costretto a usare una protesi speciale realizzata dallo Scultore.

Di certo lo strumento a disposizione del Lupo è utile per affrontare i diversi ostacoli posti di fronte al giocatore, in particolare le insidiose bossfight e mini-boss che popolano il mondo di gioco. L'avventura nel Paese del Sol Levante è sicuramente una delle esperienze più punitive tra i titoli targati From Software, ma qual è il souls più difficile in assoluto?