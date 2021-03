Brawl Stars: cosa vuol dire essere sfavorito?

Come qualunque videogioco basato su modalità multigiocatore di tipo competitivo che prevedono un qualche tipo di sistema di classificazione per i giocatori, anche Brawl Stars ha dovuto sviluppare un metodo per cercare di limitare alcuni exploit da parte dei giocatori, o semplicemente per equilibrare meglio il sistema di guadagno dei trofei.

Il nuovo sistema Sfavorito, che verrà introdotto all’interno del titolo di SuperCell attraverso il prossimo aggiornamento del gioco, punta proprio a realizzare un ribilanciamento del sistema di classificazione dei giocatori, che in alcune situazioni poteva essere aggirato utilizzando un piccolo e semplice trucchetto, ed era quindi soggetto alle lamentele dei giocatori. In particolare, il sistema automatico che regola l’assegnazione del numero di trofei guadagnati o persi dopo una partita, e che gestisce il matchmaking con gli altri giocatori, non era in grado di gestire efficacemente la situazione in cui una squadra di due giocatori con una grossa differenza di trofei tra loro veniva assegnata come avversaria, o compagna di team, di un altro giocatore: in questo caso, il sistema agiva prendendo in considerazione solamente il numero di trofei del giocatore che ne aveva di più all’interno della coppia, per evitare altri tipi di exploit.



In questo modo, però, un giocatore singolo abbinato ad una coppia di giocatori di questo tipo risultava svantaggiato, e in caso di sconfitta era costretto a perdere una ingente quantità di trofei. Grazie al nuovo sistema Sfavorito, Supercell pare essere riuscita a tamponare questo tipo di situazioni; il nuovo sistema agisce solamente nelle partite in modalità 3v3 - mai in Sopravvivenza singolo o duo - e nei seguenti casi:

Un giocatore diventa Sfavorito quando viene abbinato ad altri due giocatori che fanno parte di una squadra e che hanno una differenza di almeno 200 trofei tra di loro

Un giocatore diventa Sfavorito quando viene abbinato a una squadra avversaria i cui trofei Brawler medi sono almeno 200 in più alle squadre del giocatore Sfavorito

Quando un giocatore rientra in una delle due casistiche sopracitate a seguito del matchmaking, riceverà una notifica che lo avvisa di essere diventato il giocatore Sfavorito: i giocatori con questo tipo di denominazione perderanno meno trofei in caso di sconfitta durante quella partita, mentre ne guadagneranno di più in caso di vittoria. Ricordate però che premere Gioca Ancora al termine di una partita in cui siete stati i giocatori Sfavoriti, vi farà perdere lo status e i bonus ad esso collegati per le partite successive.