Cosa vuol dire Silent Hill? Ecco il significato dietro il nome della serie Konami

Seppur assente dalle scene ormai da parecchi anni, la serie di Silent Hill è ancora oggi considerata come una dei massimi esponenti del genere Survival Horror di tutti i tempi. Lo storico franchise di Konami ha terrorizzato ed estasiato i giocatori sin dal suo debutto nel 1999, tenendo testa alla popolarità di Resident Evil.

Sapete che cosa significa Silent Hill? In senso puramente letteralmente si può tradurre il nome come "Collina Silenziosa", un nome perfettamente appropriato allo stile e le tematiche offerte dai vari capitoli della serie, ambientati prevalentemente nell'omonima e spettrale cittadina che si è sempre distinta non solo per la fitta nebbia che la permea ma anche per l'inquietante silenzio che la caratterizza, spezzato solo dai sinistri rumori delle creature mostruose che la abitano. Rispetto ai vari Resident Evil, Silent Hill ha sempre puntato maggiormente su un orrore di stampo psicologico, incentrato più sull'angoscia e l'inquietudine davanti all'ignoto rispetto allo splatter diretto e i jumpscare tipici della serie Capcom. Questo differente approccio ha permesso al brand di costruirsi un'identità propria e divenire così un punto di riferimento per i fan del genere, che si sono innamorati di Silent Hill non solo per le sue atmosfere angoscianti ma anche per le profonde storie raccontate nel corso degli anni.

Dopo la cancellazione dello sviluppo di Silent Hills avvenuta nel 2015, della serie si sono perse le tracce. Negli ultimi giorni si sono diffuse innumerevoli voci e misteri su Abandoned come possibile nuovo Silent Hill che continuano a far discutere critica e pubblico. Nel frattempo Konami ha cavalcato l'onda annunciando gli skateboard di Silent Hill, anche se non era esattamente questa la rivelazione che i fan si aspettavano. Torneremo mai a fare visita alla nebbiosa "collina silenziosa"?