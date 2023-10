Cosa vuol dire Skyrim in italiano? Il significato del titolo

Con le sue oltre 60 milioni di copie vendute, The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre per il suo gameplay immersivo, il suo ricco mondo di gioco, la personalizzazione del personaggio e la sua grafica curata. Ma sapete perché la regione in cui è ambientato il gioco si chiama Skyrim?

Il nome Skyrim si compone di due parole inglesi: sky e rim. La prima significa "cielo" e la seconda significa "orlo", o "bordo". La denominazione del luogo in cui prendono piede le avventure di The Elder Scrolls V, dunque, significa letteralmente "orlo del cielo".

Il nome non è casuale, ma anzi vuole essere un riferimento alle montagne del freddo territorio situato nella provincia settentrionale di Tamriel, le cui vette lambiscono le nuvole e rappresentano il trait d'union fra la terra e il cielo. Se poi consideriamo le creature che dominano i cieli di Skyrim, i magnifici Draghi, ecco che il mosaico prende pienamente forma.

Il titolo è stato quindi capace di racchiudere in un unico termine una commistione di concetti che fanno da perno per tutto il corso dell'avventura del giocatore, rivelando un sottotesto che ci immerge nel mondo di gioco ancor prima di conoscerlo a fondo.

Se avete amato l'opera di Bethesda e avete ancora voglia di scoprire altre avventure ruolistiche in cui tuffarvi, vi proponiamo anche 5 giochi simili a Skyrim che meritano di essere recuperati.