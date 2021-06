Cosa vuol dire Soulslike? Ecco l'origine della definizione

Nel corso degli anni successivi alla prima pubblicazione di Demon’s Souls su Playstation 3, fino ad arrivare al recente Elden Ring, la parola souls-like è stata associata a tutte le successive produzioni di From Software e ad un numero sempre maggiore di prodotti indipendenti ispirati ai lavori della software house giapponese.

Nonostante questo, però, il termine stesso è tutt’oggi oggetto di numerosi fraintendimenti da parte di una grossa fetta di pubblico, che tende ad etichettare e bollare questo genere di prodotti semplicemente come “troppo difficili”, un errore comprensibile vista la nomea che i titoli di From Software hanno consapevolmente e volutamente attirato su di sé, sia per quanta riguarda la saga di Dark Souls che nei casi di Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sul termine soulsike e sulle sue implicazioni a livello di design, gameplay e struttura di gioco dei prodotti ai quali esso viene associato, direttamente o indirettamente. I tratti distintivi di un souls-like, come già accennato in precedenza, non si limitano infatti alla sola presenza di una difficoltà tendenzialmente tarata verso l’alto rispetto alla media di altri titoli che appartengono agli stessi generi videoludici, ma spaziano attraverso una serie di elementi distintivi e caratteristici di questa tipologia di videogiochi.

Il primo di questi elementi riguarda la struttura di gioco: i soulsike sono tipicamente contraddistinti da un level design - sia esso in due oppure tre dimensioni,a seconda del titolo in questione - piuttosto intricato e studiato per invogliare il giocatore ad esplorare ogni anfratto della mappa di gioco: questa , anche sfruttando la caratteristica comune a questo tipo di prodotti di fornire una libertà di esplorazione e progressione piuttosto marcata piuttosto che una progressione guidata e lineare verso il finale del gioco.

Un’altra caratteristica fondante del concetto di souls-like è la particolare tipologia di narrazione che viene implementata all’interno di questo genere di prodotti. Si parla in questi casi di una narrazione non esplicita, non raccontata attraverso lunghi spiegoni o scene cinematiche ma sfruttando oggetti di scena, ambientazioni, descrizioni di luoghi e oggetti e, talvolta, anche alcuni dialoghi con i personaggi non giocanti, con quest’ultimi che risultano però spesso un po’ fumosi e che lasciano al giocatore il compito di mettere insieme i pezzi del puzzle narrativo.

Un terzo elemento distintivo dei prodotti cosiddetti souls-like è legato al loro sistema di combattimento, tendenzialmente incentrato su combattimenti all’arma bianca basati sull’abilità del giocatore e il ritmo degli affondi piuttosto che sulla spettacolarità, e nei quali la conoscenza dei moveset di tutte le armi e dei nemici è fondamentale per poter aumentare le proprie possibilità di vittoria, richiedendo quindi al giocatore anche una certa componente di studio preparatorio prima di poter portare a termine i combattimenti, soprattutto contro i boss.

Proprio lo stile e le dimensioni dei boss costituiscono un’altra caratteristica tipica dei prodotti ispirati ai giochi di From Software: si tratta infatti tendenzialmente di boss dalle dimensioni di molto superiori a quelle del protagonista, il cui moveset e abilità deve essere studiato prima di poter capire come contrastarlo e portare a termine il combattimento con successo. È quindi prevalentemente da qui che deriva la nomea di giochi difficili affibbiata ai souls-like, poiché la morte sarà un evento piuttosto frequente all’interno di questo genere di prodotti, ma non è sicuramente l’elemento principale su cui si basa e si regge l’intera esperienza di gioco.