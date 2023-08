Che cosa vuol dire Starfield in italiano? Ecco il significato

Fra i tanti giochi della seconda metà del 2023, Starfield è senza ombra di dubbio quello più atteso da parte dei videogiocatori. Ma cosa significa esattamente il titolo dell'ultima fatica di Bethesda Softworks?

Il termine Starfield è composto dalle parole 'star', che in italiano significa 'stella', e da 'field', che invece significa 'campo'. Come potete facilmente intuire, quindi, l'equivalente italiano di Starfield sarebbe 'campo stellare'.

La scelta del titolo da parte degli sviluppatori è dovuta al fatto che in Starfield avremo la libertà di esplorare lo spazio e di far visita ad una quantità spropositata di pianeti. Questo significa che il campo stellare al quale si fa riferimento nel titolo del gioco Bethesda si riferisce proprio alle stelle che non solo potremo visitare con la nostra navicella, ma che potremo anche esplorare liberamente: per stessa ammissione degli sviluppatori, ognuno dei pianeti presenti nel gioco permetterà di calpestarne l'intera superficie. Insomma, chi vorrà dedicarsi all'esplorazione avrà un bel po' da fare nel gioco.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre 2023 solo su PC, Xbox Series X|S, Game Pass e Xbox Cloud Gaming (per gli utenti Ultimate). Grazie all'Early Access, inoltre, i giocatori potranno iniziare a giocare dal 1 settembre 2023.