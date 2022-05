Cosa vuol dire videogiochi Indie? Il significato di gioco indipendente

Negli ultimi anni si fa un gran parlare di videogiochi indipendenti, una categoria che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nell'industria anche grazie alle iniziative di grandi aziende come Xbox, PlayStation e Nintendo. A tal proposito, se ve lo siete perso, potete potete recuperare tutti gli annunci del Nintendo Indie World.

Nonostante il boom avuto negli ultimi tempi, tuttavia, sono ancora molti i giocatori che non conoscono il mondo degli indie e si dedicano invece solamente ai grandi titoli tripla A. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa significa videogioco indie.

Volendo attenersi ad una definizione quanto più tecnica possibile, un titolo indipendente è un videogioco che viene creato da uno studio senza il supporto finanziario da parte di un produttore più grosso, almeno per quanto riguarda le fasi di sviluppo e produzione vere e proprie. Tendenzialmente questa situazione si verifica quando software house molto piccole, se non addirittura un singolo autore, portano sul mercato i loro progetti, auto-pubblicandoli oppure appoggiandosi ad un supporto finanziario esterno solo per quanto riguarda la fase di marketing.

Con la sempre maggiore popolarità del settore indie in ambito videoludico, ormai non è raro vedere questi prodotti vincere riconoscimenti e premi internazionali, riscuotendo al contempo un grande successo di critica e pubblico: una delle occasioni recenti più lampanti è, ad esempio, il trionfo di Hades ai BAFTA Awards e in molte altre premiazioni.