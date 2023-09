Che cosa vuol dire Xbox? Il significato e le origini del nome

Da oltre due decenni Xbox è una realtà concreta all'interno dell'industria videoludica, capace di ottenere un grande seguito tra i giocatori grazie alle sue piattaforme e l'ampio parco titoli che le hanno caratterizzate. All'epoca della console originale, tra l'altro, attirò l'attenzione anche per il suo curioso nome.

Microsoft ha chiamato il suo sistema da gaming in una maniera piuttosto particolare e che all'apparenza non sembra nemmeno avere alcun significato concreto. Può dunque sembrare un nome accattivante e basta, che non vuol dire nulla, ma in verità il colosso di Redmond ha fatto una scelta ben precisa con la sua console, in quanto c'è un significato dietro il termine Xbox: nelle intenzioni dell'azienda americana c'era infatti l'idea di fare un richiamo al DirectX, una serie di API (Application Programming Interface) realizzata dalla stessa Microsoft per lo sviluppo semplificato di videogiochi sui sistemi operativi Microsoft Windows. L'originale DirectX è stato distribuito dalla compagnia statunitense il 30 settembre del 1995.

Inizialmente, non a caso, il nome scelto per la prima console era DirectX Box, poi abbreviato semplicemente in Xbox in modo così da apparire più appetibile per il pubblico. Il resto è storia, caratterizzata da grandi opere sin dagli inizi: curiosi di scoprire quali sono i migliori giochi della prima Xbox?

E se vogliamo scavare ancora di più tra i ricordi, diteci qual è stato il vostro primo gioco Xbox mai giocato.