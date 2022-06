Cosa sono le 'Zone Aperte' di Sonic Frontiers? Lo spiega SEGA

Sonic Frontiers abbraccia per la prima volta nella serie meccaniche Open World, con il porcospino blu che si muove attraverso scenari di gioco dalle ampie dimensioni. SEGA tuttavia si è sempre riferita alla mappa chiamandola "Open Zone", un richiamo alle "Zone" dei vecchi Sonic nonché il modo in cui venivano chiamati i vari livelli.

In cosa consistono dunque queste Zone Aperte? Il director Morio Kishimoto lo ha spiegato parlando con IGN USA, riferendosi a questo concept come "l'arma segreta di Sonic Frontiers". Sostanzialmente, spiega, il director, "i Platform basati su livelli spesso offrono una mappa del mondo. La nostra Zona Aperta, sostanzialmente, è la mappa del mondo con un’unica differenza: l’abbiamo resa completamente giocabile".

"Una World Map giocabile con elementi tipici dei normali livelli - precisa Kishimoto - non è un qualcosa che è stato fatto prima, quindi abbiamo dovuto trovare un nome. Quello che viene di solito chiamato 'mondo' in altri Platform si chiama 'zona' nei Sonic, quindi abbiamo preso questa caratteristica peculiare e l’abbiamo combinata con la parola 'open', che si riferisce a un’area liberamente esplorabile. Ecco quindi cosa significa Open Zone".

In un certo senso, dunque, per Kishimoto la Zona Aperta si può considerare una sorta di enorme Hub di gioco ma inteso in una maniera ancora più ampia rispetto a quanto visto in classici Platform 3D come Super Mario 64 o Sonic Adventure, che permettevano l'accesso ai singoli livelli dell'avventura attraverso un ampio scenario di partenza liberamente esplorabile. L'implementazione di questa particolare struttura, inoltre, andrà ad influire direttamente sulla longevità: il director parla infatti di una durata compresa tra le 20 e le 30 ore per portare a termine Sonic Frontiers.

Per maggiori approfondimenti potete leggere le nostre sensazioni scaturite dalla prova di Sonic Frontiers, con pareri per adesso contrastanti sulla struttura del nuovo progetto. Nonostante diversi fan abbiano manifestato le loro perplessità su quanto visto finora del gioco, SEGA assicura che Sonic Frontiers non verrà rinviato al 2023, in quanto il Sonic Team è molto fiducioso del lavoro svolto e dei feedback positivi ricevuti da chi ha avuto modo di giocarlo.