Cose che non si dimenticano facilmente: Nicolas Gage è ogni personaggio di Baldur's Gate 3

Ormai lo sapete bene, dal web può nascere di tutto, da iniziative lodevoli a polemiche del tutto superflue. Spesso e volentieri emergono anche meme e trend del tutto inaspettati, ai quali è difficile anche solo pensarci. Un esempio lampante è Nicolas Cage che diventa ogni singolo personaggio di Baldur's Gate 3.

Avete letto bene: non sappiamo perché, ma qualche giorno addietro un fan ha cominciato ad appiccicare la faccia del famoso attore statunitense su ogni personaggio di Baldur's Gate 3. Il risultato è un carosello di umani ed esseri appartenenti ad altre specie e razze con il volto di Nicolas Cage, e sapete qual è la cosa divertente? Su alcuni di essi ci sta incredibilmente bene!

Non sappiamo come ha fatto. Potrebbe aver utilizzato tanto Photoshop quanto una di quelle app face swap basate sull'IA, in ogni caso scorrendo la galleria in calce a questa notizia potete fare la conoscenza di Cageheira, Cagelor, Nicolas Gale, Auntie Cage, Cagethara, Cagetherns, Cagesin, Mincage, Katheric Cage, Cagega, Cagekith, Cagerion, e l'immancabile Cagerion, nomi esilaranti che risultano essere il frutto di un mash-up tra quello dell'attore e quelli dei personaggi che i giocatori di Baldur's Cage 3... oh, scusate, intendevamo Baldur's Gate 3.

Il meme è diventato talmente virale da giungere anche all'attenzione di Larian Games, che ha invitato ironicamente i giocatori a smetterla di condividere certi contenuti. Chissà cosa ne pensa il diretto interessato...