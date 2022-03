Cosmic Clash: svelato lo strategico spaziale con astronavi NFT, ecco il video

Il fenomeno dei videogiochi Play2Earn tra blockchain e NFT prosegue e punta dritto alle stelle con Cosmic Clash, uno strategico spaziale sviluppato e prodotto da Mango Studios e FGL che può essere fruito gratuitamente come browser game su PC e tramite il proprio dispositivo mobile iOS o Android preferito.

L'ultima esperienza a economia decentralizzata ideata dagli sviluppatori di Santa Monica si appoggia alle blockchain WAX per offrire ai giocatori l'opportunità di guadagnare con la rivendita su AtomicHub, tramite token NFT, delle astronavi sbloccate abbattendo i vascelli nemici.

Il sistema di gameplay elaborato dagli autori di FGL passa per il dispiegamento in battaglia delle astronavi acquisite, con tattiche da modificare in funzione del contesto e, ovviamente, degli avversari. Gli utenti possono ampliare la propria collezione di vascelli NFT tramite i pack drop che chiudono ogni sfida: a questo punto, starà ai giocatori scegliere liberamente se inviare la propria flotta di astronavi in ulteriori missioni (e quindi ad altri pack drop) oppure rivolgersi al negozio interno per rivendere in criptovaluta WAX e token FGL le navi, con prezzi a salire in base alla rarità dei vascelli immessi sul mercato.

Gli NFT delle astronavi, di conseguenza, costituiscono il perno attorno al quale gravita gran parte dell'esperienza ludica (ed economica) di Cosmic Clash, come spiega lo stesso team di sviluppo californiano nel video di presentazione e nelle schede esplicative del sito ufficiale del loro videogioco free to play.