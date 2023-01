Cosmic Smash sta per tornare: SEGA lancia il sito teaser con un conto alla rovescia

Con l'apertura di un nuovo ufficio di SEGA in California, il colosso giapponese ha concluso il 2022, ma il nuovo anno sembra già pronto a farsi portatore di ricchi annunci.

Per stuzzicare la curiosità del pubblico, il colosso giapponese ha in particolare deciso di spalancare le porte di un insolito sito teaser. Il portale - denominato C-SMASH VRS - è al momento già raggiungibile, con tanto di account social dedicati lanciati su Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. A spiccare nell'home page del portale è la presenza di un conto alla rovescia, che procede inesorabile in direzione dello zero. L'appuntamento con l'esaurimento del countdown è fissato per il prossimo lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Di seguito, vi riportiamo il link al sito teaser:

In virtù del titolo del portale e della grafica utilizzata nel sito teaser, sembra proprio che SEGA si stia preparando ad annunciare un nuovo Cosmic Smash. La serie, lo ricordiamo, aveva mosso i suoi primi passi nel 2001, prima in versione arcade e successivamente con una conversione per Dreamcast. Nel progetto sembrano inoltre essere coinvolti anche Cory Schimdtz e Ken Ishii: gli autori di SEGA hanno infatti entrambi rilanciato il Tweet di presentazione del sito teaser dedicato a C-SMASH VRS.