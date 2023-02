Cosmic Smash uscirà su PlayStation VR 2: arriva la conferma ufficiale di SEGA

Nel mese di gennaio era apparso un insolito sito teaser lanciato da SEGA per Cosmic Smash, il gioco dapprima uscito in versione arcade nel 2001 e successivamente approdato su Dreamcast. Però, Cosmic Smash è pronto a tornare in una nuova veste grafica e in realtà aumentata nel corso del 2023.

Il sito teaser sopracitato, infatti, riportava un countdown per un appuntamento fissato in data odierna, 13 febbraio 2023. Il momento è giunto e, dopo un'attesa durata alcune settimane, vi è stato modo di scoprire quali sono i piani in serbo della compagnia: il ritorno in auge di Cosmic Smash è alle porte del 2023.

Non si sa l'esatta finestra temporale del titolo pensato per la nuova versione della realtà aumentata di Sony che sfrutterà la periferica next-gen del visore PlayStation VR 2 per PS5. Tuttavia, l'evento in questione ha permesso di scoprire alcuni dettagli sul progetto, rivelando che sarà costituito da una struttura ludica che unirà elementi sport e puzzle in un'unica soluzione di gameplay.

Il gioco, sviluppato da Wolf & Wood e pubblicato dal nuovo studio londinese RapidEyeMovers, presenterà alcune tracce del DJ Ken Ishii ed altre provenienti dal produttore discografico Danalogue. "Combinando una forma di squash a bassa gravità con sfide a tempo per rompere blocchi, Cosmic Smash riunisce il meglio degli sport con le racchette e un gameplay action-puzzle senza tempo".

Come riportato anche dalle informazioni rilasciate in via ufficiale, gli utenti avranno modo di giocare in single player o in co-op, sia essa online o meno, eseguendo colpi intensi e trick smash per decine e decine di livelli.