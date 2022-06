Un cosplay di 2B da Nier Automata ma rivisitata: ecco la fusione con Yor di Spy x Family

Nel giro di qualche anno, Nier Automata si è conquistato uno spazio di rilievo nel mondo dell'industria videoludica, diventando un pilastro del filone d'azione dell'ultimo decennio. Il brand di Nier è risorto e per questo sono in programma nuovi giochi di vario genere come Nier Re[in]carnation. Ma non mancano anche i cosplay.

2B è una delle protagoniste con più cosplay degli ultimi tempi. Tante cosplayer decidono di interpretarla facendo uso del suo vestito nero molto corto, capelli bianchi e benda sugli occhi, così la protagonista di Nier Automata riesce a prendere vita. Altre volte le modelle e fan si concentrano su qualche vestiario differente, alcuni visti nel videogame di Platinum Games altre volte ispirati a fan art e design di altra natura.

E poi ci sono i mash up, i più fantasiosi e difficili da fare. Mirikashi però ci è riuscita, sfruttando Spy x Family, l'anime del momento. Il lavoro di Studio WIT e Cloverworks sta appassionando in tanti e quindi la figura di Yor è diventata sempre più popolare. Ecco quindi un cosplay che mischia 2B a Yor generando l'androide YoRHa in un mix perfetto tra i due mondi ma che non fa perdere né in bellezza né in pericolosità.

E a proposito di fusioni con anime, non dimenticatevi il cosplay di 2B versione Sailor Moon.