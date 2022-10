Un cosplay di Ada Wong da Resident Evil 2 Remake: la spia in missione

In attesa di ritrovarla in Resident Evil 4 Remake, in uscita il 23 marzo 2023 su console next gen e PlayStation 4, Ada Wong è già tornata in azione. Ecco la nuova missione in cui è impegnata la storica antieroina dello storico titolo horror sviluppato da Capcom.

Ada Wong è una spia professionista di origini asiatiche che ha collaborato con Albert Wesker in diverse occasioni. Addestrata per sopravvivere anche nelle situazioni più estreme, ha un carattere freddo e misterioso attraverso il quale manipola chi la circonda.

La sua prima apparizione risale a Resident Evil 2, secondo capitolo della saga pubblicato nel 1988 che ha Leon S. Kennedy e Claire Redfield come principali protagonisti. Quando a Raccoon City scoppiò l’epidemia zombi, Ada venne incaricata di recuperare un campione del virus G. Una volta completata la missione per conto di Wesker, fuggì via dalla città a bordo di un elicottero.

A rendere omaggio alla protagonista di Resident Evil 2 Remake è la cosplayer Sophie Valentine, che su Instagram trovate con il nickname di @sophiegamergirl. In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil 2 Remake vediamo la spia nel suo classico outfit composto da un vestito rosso e dalle calze a rete. Mentre si trova alla ricerca del virus G in quello che sembra essere un edificio chierico, è pronta ad affrontare ogni pericolo con la pistola salda tra le mani.