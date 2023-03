Un cosplay di Aerith Gainsborough tutto italiano a tema Final Fantasy VII

Square Enix è uno dei più grandi sviluppatori di videogiochi al mondo, noto soprattutto per la sua saga di Final Fantasy. Questa serie di giochi di ruolo giapponesi è stata lanciata per la prima volta nel 1987 e da allora ha acquisito un enorme seguito di fan in tutto il mondo.

L'ultimo capitolo, Final Fantasy XV, è stato pubblicato nel 2016 e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Tuttavia, mentre adesso è in produzione Final Fantasy XVI che vedrà la luce a breve, in realtà c'è un altro capitolo da tenere d'occhio, uno che però è una rivisitazione di uno dei grandi classici di questa saga. Nel 2020, Square Enix ha pubblicato il remake di Final Fantasy VII, uno dei giochi più amati e iconici della serie, che si amplierà nei prossimi anni con Final Fantasy VII Rebirth, il secondo capitolo.

Il gioco segue le avventure di Cloud Strife, un mercenario che si unisce a un gruppo di ribelli per combattere una corporazione malvagia chiamata Shinra. Non c'è, ovviamente, solo Cloud Strife da attenzionare. Aerith Gainsborough è uno dei personaggi principali di Final Fantasy VII: è una giovane donna con dei poteri misteriosi e una personalità dolce ma forte. Aerith è cresciuta in un quartiere povero della città di Midgar e ha vissuto gran parte della sua vita sola, ma ha sviluppato una grande capacità di aiutare gli altri. Nel corso del gioco, Aerith svolge un ruolo cruciale nella lotta contro Shinra e la minaccia più grande del gioco, il malvagio Sephiroth.

La vita di Aerith è stata caratterizzata da tragedie e difficoltà, ma anche da momenti di speranza e di gioia. Il suo passato e i suoi poteri misteriosi sono importanti per la trama del gioco, diventando un personaggio indimenticabile nella storia dei videogiochi. E per questo la cosplayer italiana Loveless Hideki le ha dedicato questa foto. Questo cosplay di Aerith Gainsborough floreale da Final Fantasy VII sembra portare in vita il personaggio creato da Square Enix.