Un cosplay di Afrodite da Hades: la dea della bellezza risplende nella foto di Zoe Volf

La dea Afrodite è presente in quasi tutte le opere che inneggiano alla mitologia greca. Essendo la dea della bellezza e una delle divinità principali del pantheon dell'Antica Grecia, è praticamente impossibile escluderla dai giochi. In God of War, nel nel recente anime Record of Ragnarok o nel videogioco dei record Hades, appare sempre.

Andiamo proprio in quest'ultimo mondo, quello creato da Supergiant Games. Nel roguelike, Zagreus ringrazia le divinità dell'Olimpo che gli danno una mano e tra queste c'è proprio Afrodite. La dea della bellezza in questa versione non appare mai se non sotto forma di artwork, dove viene presentata come una donna bella e senza abiti, coperta soltanto dai lunghissimi capelli rosa e da qualche monile dorato. La dea della bellezza dona vari poteri a Zagreus basati sulla malia, poteri che saranno utili per arrivare fino alla fine degli inferi.

La cosplayer Zoe Volf, che ha già interpretato con successo in un cosplay Jessie di Pokémon, entra nel mondo di Hades e si incarna come Afrodite in questo cosplay luminoso e dorato. Anche quei sono presenti i vari accessori d'oro che ornano sia i capelli rosa che le braccia della dea, mentre un mantello e qualche effetto grafico coprono le aree più delicate.