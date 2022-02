Un cosplay di Ahri in rosa, l'incantatrice di League of Legends

Dalla sua, League of Legends ha una grande varietà di campioni. Questa varietà non si esprime solamente sull'aspetto del gameplay, ma anche su quello della storia di questi personaggi, tutti molto ispirati e con un proprio background che poi ha il proprio riflesso anche sulle abilità.

Nelle lande è possibile controllare personaggi anche di ispirazione palesemente orientale, come Ahri. Il suo soprannome è abbastanza chiaro: la Volpe a Nove Code, ma è molto diversa da quella più famosa di Naruto. Ahri è una vastaya in grado di controllare la magia, e si presenta come una donna dai capelli neri e nove code lunghe dal pelo bianco che si dipanano dalla sua schiena, con in dosso un vestito rosso e bianco.

Questa versione di Ahri è quella originale prevista dai creatori di League of Legends, ma non è l'unica disponibile nel gioco e non è neanche la più famosa. Tra le skin più utilizzate c'è infatti la versione di Ahri con capelli rosa e vestito bianco e azzurrino, con le code che diventano di quest'ultimo colore. La cosplayer cinese Ahrishiki è devota a questo personaggio, come mostra anche il nome. Proprio lei ha presentato un ricco cosplay di Ahri con i capelli rosa, seguendo quindi la proposta di questa skin.

Cosa ne pensate di questa Ahri Spirit Blossom? E qualche patch fa, proprio Ahri ha subito qualche modifica.