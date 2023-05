Un cosplay di Aloy come nella cover di Horizon Zero Dawn

Dopo aver raggiunto il successo con Killzone, saga di sparatutto in esclusiva che ha marchiato le console Sony dalla seconda alla quarta generazione, Guerrilla Games ha dato vita a Horizon, una delle serie più vendute e apprezzate degli ultimi anni. Torniamo al fianco di Aloy con la compagnia della cosplayer Jinxie.

Ormai è certo, Guerrilla non ha lasciato spazio a dubbi. Horizon 3 si farà, anche se al momento l'unica certezza è che l'eroina Sony affronterà un viaggio che la porterà lontana dall'Ovest Proibito. Questa notizia ha rilanciato la serie, tornata al centro del brusio della community. Ovviamente, non potevano mancare nemmeno le artiste pronte a vestire i panni di Aloy.

Mentre Horizon Forbidden West vanta il titolo di gioco con la grafica migliore su PlayStation 5, in questo cosplay di Aloy da Horizon torniamo indietro ai tempi del primo capitolo, Zero Dawn. L'interpretazione di Jinxie riprende infatti la cover del titolo uscito su PlayStation 4 nel 2017. Notare le differenze tra l'artwork e il cosplay è quasi impossibile, tanto che lo scatto condiviso sui social media ha attirato l'attenzione di Guerrilla Games. Lo staff della software house detenuta da Sony ha infatti invitato Jinxie a riproporre questa interptretazione in un prossimo Community Spotlight.