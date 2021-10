I cosplay di Ankha da Animal Crossing diventano virali: ecco il gatto in forma umana

Negli scorsi mesi c'è stato un videogioco su Nintendo Switch che è stato capace di capitalizzare tutte le attenzioni ricevute, incitando più volte i giocatori a tornare a Gerundia. Animal Crossing: New Horizons infatti si è rivelata una sorpresa molto piacevole per tutti coloro che l'hanno provato, spopolando per un buon periodo.

Anche se nel tempo, inevitabilmente, le attenzioni sul titolo si erano affievolite, il nuovo aggiornamento gratuito per Animal Crossing: New Horizons con la versione 2.0, ricco di contenuti, ha spinto i giocatori a rifare un salto in questi territori con il pad di Nintendo Switch alla mano. C'è però anche un altro motivo che ha portato in trend il videogioco, o meglio un personaggio in particolare.

La gatta Ankha di Animal Crossing è stata infatti al centro di un video e ciò ha comportato una certa viralità per il personaggio. Di conseguenza, oltre le solite fan art di vario tipo, Ankha ha ricevuto svariati cosplay in rete. La cosplayer Arisuq ce ne propone uno visibile in basso, dove ha tinto la propria pelle dello stesso colore del pelo di Ankha, finendo il lavoro con le orecchie da gatto e il caschetto di capelli blu con le striature gialle e una coda.