Un cosplay di Batman ma non come ve lo aspettate: l'epica fusione con The Mandalorian

Batman è nato come figura fumettistica, ma l'aura dell'uomo pipistrello era troppo forte e amata per limitarlo alle sole pagine stampate. Così, nel tempo, Batman ha invaso i media di ogni genere, passando dapprima alla TV e al cinema, ma anche ai videogiochi. E anche quando non c'è, come in Gotham Knights, riesce a far sentire la sua presenza.

Di certo infatti non si può dire che la recensione di Gotham Knights abbia confermato la possibilità di fare a meno di Batman nei videogiochi di questo genere, ma intanto gli amanti dell'Uomo Pipistrello hanno potuto godersi la tenebrosità dell'interpretazione di Robert Pattinson in The Batman. C'è però da dire che anche fuori dai media ufficiali il guardiano di Gotham riesce a far parlare di sé. Come? Ovviamente grazie alle interpretazioni dei più appassionati di questa figura.

Si può prendere ad esempio il lavoro di TDR1411, fan che ha operato nel mondo dei cosplay e che è tornato a mostrarsi in pubblico, in questo caso su Reddit, con una nuova creazione. Ovviamente il pensiero va immediatamente a un cosplay di Batman, ma la situazione non è così semplice e univoca: il fan ha deciso infatti di unire l'uomo pipistrello della DC Comics con un altro personaggio che negli ultimi anni ha ottenuto una notevole trazione: il mandaloriano di The Mandalorian, la serie TV di Disney+.

E così, Batman cambia: lo fa con una tuta completamente modificata che ha sì gli stessi colori e archetipi, ma ha anche numerose sfaccettature della divisa dell'universo di Star Wars, a partire dall'elmo. Questo cosplay di Batman in stile The Mandalorian è quindi unico, se poi ci aggiungiamo anche il piccolo Grogu vestito come Robin allora la viralità è stata ottenuta. Cosa ne pensate di questa versione particolare del pipistrello mandaloriano?