Un cosplay di Bayonetta nelle foto di Nora: la strega è pronta a tornare

Ci sono molti hack and slash nel panorama videoludico, ma sono in pochi i titoli che sono riusciti a sopravvivere al corso del tempo. Sicuramente Devil May Cry di Hideki Kamiya ha scolpito una parte importante di questo settore dei videogiochi. Sempre dallo stesso creatore della saga di Capcom, arrivò Bayonetta.

La strega seducente di Umbra non ha avuto una saga fortunata come quella di Dante e soci, ma è riuscita comunque ad avere qualche seguito. Dal primo titolo di Bayonetta che fu pubblicato su varie console nel 2010 ne è passata di acqua sotto i ponti. Col secondo titolo della saga, infatti, Bayonetta è passata su console Nintendo per essere poi acquisita definitivamente, in vista di un terzo capitolo.

Bayonetta 3 farà il suo ritorno su Nintendo Switch prossimamente, continuando così una coltivazione di una saga che sta dando diversi frutti. Anche dopo un periodo in cui non si è saputo nulla del titolo, il pubblico ha dimostrato di essere affezionato a Bayonetta con fan art e tanti altri progetti e omaggi. Non mancano poi anche i cosplay, con Nora Fawn che ha voluto dedicare alcune foto proprio alla strega. Godetevi quindi questo cosplay di Bayonetta, la strega con gli occhiali e pistole pronta per una nuova sessione di hack 'n slash.