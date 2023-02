Un cosplay di Bayonetta strega chi la guarda: la foto di Kalinka Fox

Bayonetta è un personaggio femminile iconico dei videogiochi hack 'n' slash, creato dalla software house giapponese Platinum Games con la presenza di Hideki Kamiya, già creatore del noto Devil May Cry e quindi elemento di spessore che ha portato il videogioco a essere ben piazzato sul mercato. Il suo primo gioco fu intitolato proprio Bayonetta.

Nonostante siano stati necessari anni da quell'esordio nel 2009 su Xbox 360 e Playstation 3, il successo di Bayonetta ha portato alla pubblicazione di un sequel, intitolato Bayonetta 2, nel 2014 per Wii U. Nel 2022 è stato pubblicato un terzo capitolo con il ritorno della strega in Bayonetta 3 che ha riportato all'apoteosi tra i fan di Nintendo Switch.

Bayonetta è una strega con lunghi capelli neri, occhi azzurri e un look provocante. È abilissima nella lotta, utilizzando armi e tecniche di combattimento che la rendono letale per i suoi nemici. Il suo stile di combattimento è caratterizzato da movimenti agili e spettacolari, che spesso sfociano in coreografie aeree. Grazie al suo carisma e alla sua personalità forte, Bayonetta è diventata un'icona dei videogiochi, e il suo personaggio è stato inserito in numerose liste di personaggi più iconici della storia dei videogiochi. La sua figura è stata anche utilizzata in diversi prodotti di merchandising, tra cui action figure, abbigliamento e accessori, e ciò ha portato anche alla creazione di cosplay.

Kalinka Fox è una delle cosplayer che ha deciso di interpretare la strega seducente di Hideki Kamiya, proponendo ai fan questo cosplay di Bayonetta in abito nero. Niente pistole o armi, ma soltanto la donna che ha raccolto molti like su Instagram. Il suo ritorno tra gli scatti dei social è la conferma che il successo di Bayonetta 3 va ben oltre le semplici copie vendute.