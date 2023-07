Un cosplay di Bayonetta, la strega scende sul campo di battaglia a caccia di angeli

Nell'inverno del 2023 PlatinumGames è tornata a stupire i giocatori di Nintendo Switch con il debutto di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demons. Spin-off della serie nata nel 2009, questo capitolo porta i giocatori in un'avventura al fianco della piccola Cereza in un mondo dallo stile artistico ben diverso da quello degli episodi originali.

Bayonetta Origins è arrivato non molti mesi dopo l'apoteosi di Bayonetta 3, il terzo capitolo ufficiale della serie con la Strega di Umbra come protagonista che ha ridefinito gli standard del gioco action hack and slash.

Bayonetta e Nintendo sono ormai un binomio vincente, che le altre piattaforme invidiano. Chi non ha potuto recuperare i due episodi in esclusiva, tuttavia, può rifarsi con questa spettacolare interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Nastsvi.

Bayonetta è l'unica discendente ancora in vita dell'antico e potente clan delle Streghe di Umbra. L'affascinante donna, che inizialmente non ha ricordi della propria giovinezza, si ritrova coinvolta in uno scontro che perdura da millenni tra angeli e demoni. Questa volta, non sono questi ultimi a svolgere il ruolo di cattivi.

In questo cosplay di Bayonetta dall'omonimo titolo PlatinumGames la strega viene gettata sul campo di battaglia, dove con le sue tecniche straordinarie e seducenti è pronta a fare piazza pulita di angeli.