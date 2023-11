Un cosplay di Booette da paura: la principessa fantasma da Super Mario

Le ultime settimane sono state a dir poco fenomenali per i possessori di Nintendo Switch. Uno di fila all'altro, la Grande N ha lanciato sul mercato ben tre titoli dalle meccaniche completamente differenti ambientati nel Regno dei Funghi di Super Mario. Nel mentre, cosplayer Revolving Rose ci spaventa con una sua interpretazione da paura.

Super Mario Bros. Wonder guida la classifica dei più venduti ormai da fine ottobre, quando il primo platform bidimensionale di Mario da anni a questa parte è stato pubblicato su Switch. Nelle settimane seguenti è poi arrivato l'eccezionale party game WarioWare Move It!, un approccio alla saga pensato appositamente per il divertimento in multiplayer locale. Ultimo del trittico citato è Super Mario RPG, remake del titolo originale uscito nel 1996 su Super Nintendo.

Nel frattempo che la community di appassionati si impegna a portare a compimento queste tre avventure, un cosplay di Booette da Super Mario ci lascia precipitare nella paura. Booette è la principessa fantsma fittizia che incrocia il design di Peach, la principessa del Regno dei Funghi, a quello dei fantasmi sferici Boo e al nome della principessa Toadette. Nell'interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer osserviamo una Booette da paura circondata dai nemici Boo mentre cerca di terrorizzare Mario con un'espressione da incubo.