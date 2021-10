Un cosplay di Bowsette di Alessia Dionisi: il personaggio di Nintendo creato dai fan

Il mondo di Super Mario va avanti da diversi anni e non a caso è uno dei più iconici di Nintendo, oltre che del mondo dei videogiochi. Mario e il suo mondo sono stati ripresi in tutte le salse, alimentando avventure platform, automobilistiche e tante altre ancora. Sulla sua strada ha trovato tanti nemici, tra cui il tartarugone Bowser.

Il Re dei Koopa è un immancabile dei videogiochi dedicati a Super Mario. Nei videogiochi Nintendo però è sempre mancata una sua controparte femminile, finché il web non decise di fare da sé nel 2018 a causa di un video di Super Mario Odissey, preparando alcune fan art su Twitter con la trasformazione dell'antagonista. Nacque così Bowsette che in breve tempo conquistò dapprima il social dell'uccellino azzurro e poi il resto della rete, diventando virale e diventando protagonista di vignette e doujinshi di ogni genere e tipologia.

Durante la trasformazione, di Bowser rimane ben poco: Bowsette è una creatura con tratti molto umani, la cui particolarità risiede principalmente nelle corna ai lati della testa. Purtroppo per i fan che la adorano, Nintendo ha annunciato che Bowsette non diventerà mai canonica, ma intanto in rete la sua figura viene alimentata anche in altri modi. Ecco quindi un cosplay di Bowsette dell'italiana Alessia Dionisi, che si presenta nelle foto in basso. Un altro modo di vedere questo personaggio finto in azione.