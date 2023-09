Un cosplay di Bowsette ci riporta dalla nemica fanmade: ostacolerà la pace in Mario Wonder

Ancor prima dell'uscita ufficiale, Super Mario Wonder è tra i giochi più venduti negli Stati Uniti d'America. Se ciò non dovesse bastare a testimoniare l'incredibile popolarità dell'idraulico baffuto italiano, vi riportiamo una bellissima interpretazione di un personaggio della saga Nintendo creato addirittura dai fan.

Il gameplay di Super Mario Wonder introdurrà diverse innovazioni, da Mario Elefante ai livelli in cooperativa. Prima che l'esclusiva possa fare il suo debutto su Switch, previsto per fine ottobre 2023, le cose da sapere su Super Mario Wonder sono tante, ma grazie ai nostri articoli avete ancora tempo per scoprirle tutte!

Mario ha perso la sua voce con l'addio di Charles Martinet, ma il futuro è brillante per l'icona dei videogiochi che diverte l'utenza della Grande N. Oltre al prossimo episodio in 2.5D, sono infatti in arrivo diverse altre produzioni di rilievo. Tra queste, la più importante è un atteso ritorno. Ancora una volta Super Mario RPG si conferma il più atteso dai lettori di Famitsu.

Per preparare i fan alle prossime uscite, la cosplayer di fama internazionale CutiePieSensei ha condiviso una sua interpretazione di un personaggio che esce fuori dagli schemi. Parliamo di Bowsette, ufficialmente immaginario, ma che tra i fan della saga di Mario è tra i più popolari. Bowsette è infatti una villain fanmade, che incrocia il design di Bowser a quello della Principessa Peach. Il risultato è a dir poco entusiasmante e il suo design lo possiamo ammirare in questo cosplay di Bowsette da Super Mario. La villain immaginaria, ma arrivata anche alle orecchie di Nintendo, è pronta a ostacolare la pace in Super Mario Wonder!