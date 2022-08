Un cosplay di Bowsette: la versione alternativa di Bowser di Super Mario nella foto di Fox

A volte i fan creano personaggi dal nulla o modificando quelli già presenti nel panorama videoludico. Qualche anno fa, a causa di un particolare fumetto, gli appassionati di Super Mario Bros - e non solo - vennero colpiti dallo tsunami provocato da Bowsette, la versione femminile di Bowser. Una nascita causale ma che ha dato inizio a un trend.

È passato qualche anno e la vena derivante da Bowsette si è quasi esaurita, ma non del tutto. In rete continuano a nascere alcuni riferimenti e rappresentazioni di questo personaggio che, però, è stato chiarito che non diventerà mai canonico in Super Mario. Poco male, perché ci pensano i fan e le fan a tenerla in vita. In questo caso, è stata resa reale al 100% grazie al lavoro effettuato da Acky Foxy.

La cosplayer ha interpretato la versione al femminile del tartarugone sputafuoco, storico nemico di Super Mario. Si è messa in posa con un gioco d'ombra per realizzare questo cosplay di Bowsette girata quasi di spalle, con il guscio spinato bene in vista. Con la corona speciale che l'ha trasformata, questa Bowsette non ha altro che il corpetto nero e il suo guscio. Poi ci sono altri accessori e dettagli che la contraddistinguono come gli orecchini azzurri e i vari collari e braccialetti, neri ma sempre completi di spine.