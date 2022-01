Un cosplay di Caitlyn da League of Legends, la campionessa apparsa anche in Arcane

I personaggi di League of Legends sono ben conosciuti da anni. Tra partite amatoriali, tornei professionistici e tanto altro ancora, ormai i Campioni sono ben radicati nell'immaginario collettivo videoludico, con alcuni nomi che spiccano più di altri. La serie Arcane ha rivoluzionato questa visione, portando nuovi personaggi alla ribalta.

Sempre traendo spunto dai personaggi creati da Riot Games nel corso dell'ultimo decennio, la serie Netflix ha dato una base solida ad alcune figure di questo universo. A guadagnarsi un ruolo di spessore sono state innanzitutto Jinx e Vi, ma non sono state di certo le uniche ad apparire nella serie a marchio League of Legends.

Anche Caitlyn, lo sceriffo di Piltover, ha fatto la sua comparsa. La campionessa di League of Legends specializzata nella battaglia a distanza, grazie al suo legame con Vi, ha ricevuto un ruolo di rilievo nella serie, cosa che ha suscitato varie attenzioni su di lei. Queste attenzioni non potevano non riversarsi anche nel settore cosplay, con la russa Xenon che ha presentato sulla sua pagina un cosplay di Caitlyn splendida e armata di fucile con una creazione floreale alle spalle.

Anche in questa versione è pronta a difendere le strade di Piltover, insieme al cosplay della sua collega Vi.