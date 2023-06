Un cosplay di Cammy sfoggia il design rivoluzionato di Street Fighter 6

Street Fighter 6 ha conquistato anche le pagine di EDGE, imponendosi per la lotta al titolo di picchiaduro dell'anno ancor prima che la concorrenza possa fare il suo debutto. Addentriamoci nella sesta iterazione del fighting game di Capcom attarverso una meravigliosa interpretazione condivisa dalla cosplayer Caytie.

Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa tanto e che propone un gameplay bilanciato anche per chi si approccia per la prima volta al genere. Ad aver subito una completa revisione è il design di alcuni protagonisti, una scelta che da un lato sconvolge i fan di vecchia data e che dall'altra svecchia i personaggi classici.

Ad aver suscitato più clamore è il rinnovato design di Cammy White, la bionda combattente inglese che apparve per la prima volta in Super Street Fighter II. Gli appassionati ricorderanno Cammy per il suo basco rosso e il body verde militare, un look che contraddistingue la sua appartenenza all'unità speciale Delta Red, oppure anche con una tutina azzurra a maniche lunghe che rappresenta il periodo da Killer Bee in cui era assoggettata a M. Bison.

Le cose sono cambiate e la storia prosegue in Street Fighter 6. Shadaloo non esiste più e Cammy non è più in cerca di vendetta. Eppure, non ha ancora smesso di combattere. Il cambio di design era necessario per il prosieguo dell'avventura di Cammy, che questa volta indossa una giacca celeste, un crop top e dei pantaloni sportivi elastici. Questo nuovo look lo possiamo vedere attraverso un cosplay di Cammy da Street Fighter 6 in cui l'artista orientale si mette a paragone a un frame del videogioco.