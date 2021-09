Un cosplay di Ciri adulta da The Witcher: le foto dell'italiana Namy

Dai romanzi di Andrzej Sapkowski, CD Projekt Red ha tirato fuori una pluripremiata serie di giochi. In una produzione durata diversi anni, lo studio polacco ha fatto brillare il mondo di The Witcher, serie con protagonista lo strigo Geralt di Rivia. Il personaggio dai capelli argentati non è stato naturalmente il solo ad apparire nella serie.

Nel corso delle sue avventure, tra libri e videogiochi, ha trovato la compagnia di vari personaggi, tra cui la piccola Ciri. Col tempo, anche Ciri è cresciuta diventando uno dei personaggi più importanti del mondo di The Witcher e al centro della trama del terzo videogioco, The Witcher 3: Wild Hunt. Qui è un personaggio giocabile ed è cresciuta rispetto alle passate apparizioni.

La cosplayer italiana Namy, che già in passato ha vestito i panni di Triss Merigold in un cosplay fiammeggiante, ha deciso di tornare nel mondo di The Witcher di recente con altre foto. E stavolta si concentra proprio sulla Leoncina di Cintra, Cirilla Fiona Elen Riannon. In basso possiamo osservare ben due foto col cosplay di Ciri adulta creato da Namy e postate su Instagram negli ultimi giorni.

Negli ultimi anni, Netflix ha proposto il mondo di The Witcher rifacendosi ai primi romanzi dello scrittore polacco e presentando quindi un'altra versione di Ciri nel suo serial.