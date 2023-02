Un cosplay alla Cyberpunk: una criminale pronta per la notte tra le strade

Il cyberpunk è tornato di moda grazie a un videogioco. Commercianti di merce particolare, impiegati, ma anche corporativi, criminali, guardie del corpo e tanto altro: questo è il sottobosco di persone che si muove a Night City, l'area di gioco di Cyberpunk 2077, che CD Projekt Red ha creato tenendo in mente lo stile che dà il nome al videogioco.

Tra queste persone però ce n'è una da tenere bene d'occhio, vista la sua voglia di scalare i ranghi e raggiungere l'apice della vita della città. V è un personaggio molto versatile che può essere personalizzato in molteplici modi, compresa la scelta del sesso. La versione femminile di V, pur apparendo meno della controparte maschile in tante locandine e prodotti, è comunque una versione consolidata del personaggio di Cyberpunk 2077.

V è un personaggio molto carismatico e rappresenta un'alternativa al solito archetipo maschile del giocatore. La sua personalità è molto determinata e decisa, e non si lascia intimidire da nessuno. Inoltre, la versione femminile di V offre anche una nuova prospettiva sulla storia di Cyberpunk 2077. La sua esperienza come donna in un mondo dominato dagli uomini fornisce un punto di vista unico e interessante sulla società e sui personaggi che incontra lungo la strada.

La personalizzazione del personaggio è una parte importante dell'esperienza di gioco dell'opera di CD Projekt Red, ma anche nel mondo reale, dove ormai fioccano i cosplay di V di Cyberpunk 2077 al femminile. La cosplayer Togeeeh, con l'aiuto del fotografo Zpeaktures, realizza questo scatto proprio in stile cyberpunk, con giubbino giallo e spada sfoderata. Intanto Cyberpunk si rinnova con mod che fanno felici tutti i milioni di giocatori di Steam.