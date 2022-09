Questo cosplay di Death Stranding con Higgs e Amelie è un elogio alla connessione

Connessioni, è questo che creano i fattorini di Death Stranding, costretti a vagabondare tra una zona e l'altra, tra desolazione e pericoli, tutto per portare un pacchetto o qualche strumento particolare. Sam Porter è uno di questi, che viene poi invischiato nella trama principale imbastita da Hideo Kojima.

Anche se è il lancio è avvenuto nel 2019, la Kojima Productions ha ridato nuova linfa al gioco con una complete edition ma anche portando Death Stranding su PC con il Game Pass. Così, ancora una volta, potranno essere formate altre connessioni, quelle che Sam vorrebbe ricreare con Amelie, che però si trova dall'altra parte di questi Stati Uniti d'America deserti e frammentati.

Ed è proprio Amelie uno dei personaggi più importanti del gioco: questa donna in rosso che compare in una delle prime missioni sarà uno dei perni della trama di Death Stranding, insieme al più misterioso Higgs. I due personaggi possono essere visti insieme grazie al lavoro di Leah e Laurdroid, due cosplayer che hanno portato al pubblico questo cosplay di Amelie e Higgs connessi di Death Stranding. Lei in abito rosso sgargiante, lui con la divisa corazzata nera, stanno per dare il via a qualcosa di epocale.

