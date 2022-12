Un cosplay della diavoletta Morrigan dal picchiaduro Capcom Darkstalkers

Per una delle saghe di picchiaduro più iconiche del mondo videoludico pare non esserci alcun futuro. È passato infatti un quarto di secolo dall'uscita dell'ultimo capitolo ufficiale del franchise, ma nessun nuovo capitolo di Darkstalkers è attualmente in fase di sviluppo. Che fine farà la succuba Morrigan Aensland?

Sebbene sia lontana dal palco con un titolo principale della saga di Darkstalkers da ormai decenni, Morrigan è ancora una delle protagoniste femminili più apprezzate dalla community di videogiocatori. L'effetto nostalgia provocato da Capcom Arcade 2nd Stadium pare dunque aver funzionato, ma a quando un quarto capitolo ufficiale? Il futuro della serie è nelle mani di Capcom, ma Morrigan è già pronta a ipnotizzare i giocatori.

A ogni modo, la succuba Morrigan è tornata in vita grazie alla cosplayer Katylagray, che ha celebrato il personaggio con una magnifica interpretazione di cui trovate uno scatto in calce all'articolo. In questo cosplay di Morrigan da Darkstalkers vediamo la succuba indossare un outfit leggermente differente da quello originale e decisamente più moderno. In questa sua versione, Morrigan indossa un vestitino di pelle lucida. Le gambe sono coperte da lunghe calze, fatte sempre dello stesso materiale, e da tacchi alti. Immancabili sulla testa le sue ali che possono essere utilizzate anche per combattere.