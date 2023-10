Un cosplay di Ellie e Dina ricorda il loro tenero viaggio in The Last of Us Parte 2

I piani di Naughty Dog per The Last of Us non sono ancora chiari. La software house sussidiaria dei PlayStation Studios ha in mente diversi progetti, ma nell'aria al momento c'è solo tanta confusione. Al fianco delle cosplayer Kawabarker e Sib.Mouse cerchiamo dunque di riportare serenità nella community di appassionati.

Secondo recenti rumor, Naughty Dog avrebbe in sviluppo una nuova IP a tema spaziale, un TPS sulla falsariga di Mass Effect 2, ma non solo. Nonostante diverse fonti lo avessero dato per cancellato, il multiplayer di The Last of Us Parte 2 è ancora vivo. Che Sony avesse cancellato il multiplayer di The Last of Us 2 è una news arrivata da fonti poco affidabili, ma la situazione su questo progetto è ancora critica. Bungie avrebbe bocciato le idee di Naughty Dog, che dunque sta rivalutando la struttura di questo episodio online della saga.

Pare ci siano poi altre due produzioni in cantiere. La prima è The Last of Us Parte 3, che però secondo alcuni rumor arriverà solo con PlayStation 6, mentre la seconda è la remaster di The Last of Us Parte 2 su PlayStation 5.

Lasciando da parte questa intricata road map di Naughty Dog, questo cosplay di Ellie e Dina da The Last of Us Parte 2 ci riporta con la memoria al viaggio cominciato nel 2020. Dopo che Ellie e Joel trovarono rifugio nella Contea di Jackson, la ragazza fece amicizia con Dina, che poi divene la sua fidanzata. Nello scatto condiviso dalle due artiste vediamo non solo alcune fasi del loro viaggio, fucili alla mano, ma anche alcuni momenti teneri e romantici.