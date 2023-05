Un cosplay al femminile di Monster Hunter: a caccia con l'armatura Zinogre

Monster Hunter Rise Sunbreak è finalmente arrivato anche su PlayStation e Xbox. L'enorme espansione permetterà ai giocatori dell'hunting game di Capcom di prendere parte a battute di caccia dalle dimensioni epiche, arricchite da una trama inedita.Tra la miriade di nuovi contenuti, arriva l'interpretazione della cosplayer Chimeral.

Disponibile su Switche sin dal 2021, lo scorso gennaio Monster Hunter Rise era arrivato su PC e console PlayStation e Xbox. Nelle ultime ore la maxi espansione approdata su PlayStation e Xbox è stata ulteriormente arricchita. Monster Hunter Rise Subreak si aggiorna con il Title Update 5, una patch che oltre a portare bilanciamenti al gameplay introduce diverse, importanti novità.

Sulla finestra di questi aggiornamenti, arriva un cosplay di un cacciatore di Monster Hunter. Nell'interpretazione dell'artista francese, vincitrice dell'edizione 2022 del French Cosplay – CFC AllStars, la battuta di caccia comincia con la protezione offerta dall'armatura Zinogre, un set composto da cinque pezzi ognuno dei quali offre effetti speciali. Quando equipaggiata al completo, quest'armatura combina skill di diversa natura, come ad esempio una maggiore resistenza. Debole all'elemento ghiaccio, può essere craftata per denaro e materiali. A ogni modo, la miglior difesa è l'attacco e nello scatto che trovate in calce all'articolo la cosplayer porta tra le spalle una lunga lancia in grado di tenere alla larga anche le bestie più pericolose.