Un cosplay femminile di Sonic e Shadow a caccia di anelli a Green Hill

Sonic è uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi, mascotte SEGA come Crash e Mario lo furono per Sony e Nintendo. Forte di un passato leggendario, il riccio azzurro ha un futuro brillante davanti a sé. Ma prima di scoprire ciò che verrà, forse a causa della sua velocità supersonica, erroneamente Sonic è arrivato nel mondo umano.

In risposta all'idraulico italiano della Grande N, Sonic the Hedgehog nasce nel 1991 con il debutto del primo omonimo capitolo su SEGA Mega Drive. Divenuto parte integrante della storia del mondo videoludico, il franchise di Sonic prosegue alternando capitoli più moderni con grafica in 3D e altri che omaggiano i titoli classici con una grafica 2.5D.

Alla recente Gamescom 2023 Sonic ha ricominciato la sua corsa. Sonic Superstars è il prossimo titolo della saga e la filosofia alla base della sua produzione è una lettera d'amore al passato. Questo episodio adotterà infatti una grafica cartoonesca al passo coi tempi in 2.5D, ma arricchirà la proposta con un level design intelligente e ad altre novità d'impatto, tra cui gli Smeraldi del Caos e la co-op.

Pare tuttavia che questo non è l'unico progetto in cantiere. Secondo alcuni rumor, SEGA lancerà un nuovo gioco di Sonic nel 2024. Al momento non c'è nulla di ufficiale in merito, ma le cosplayer Gray Poisonne e Somanyjets si sono lasciate travolgere dall'ondata di entusiasmo.

In questo cosplay di Sonic e Shadow vediamo i due ricci in versione umanizzata, ma ugualmente riconoscibili. La corsa a caccia di anelli del riccio azzurro e di quello scuro attraverso lo scenario Green Hill è già ricominciata.