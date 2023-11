Un cosplay femminile di Super Mario, tutto all'italiano e circondato dalle sue principesse

Le vendite di Super Mario Bros. Wonder sono un successo assoluto. Il platform bidimensionale uscito su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023 e con il baffuto idraulico italiano come protagonista è infatti in cima alle classifiche di tutto il mondo, nonostante lo scontro diretto con Marvel's Spider-Man 2 e contro il rivale di sempre Sonic Superstars.

Super Mario Bros. Wonder è un platform perfetto, clamoroso sotto ogni punto di vista. Questo, però, è solo il primo appuntamento con Mario e compagni, che da qui ai prossimi mesi torneranno a sorprenderci con una lunga lista di titoli ambientati nello stesso universo narrativo.

Il momento del rilascio di quello che da mesi a questa parte è uno dei videogiochi più attesi dai lettori di Famitsu è finalmente giunto. Parliamo di Super Mario RPG, remake dell'omonimo pubblicato su SNES. In attesa di poter mettere le mani su questo approccio ruolistico con combattimenti a turni e visuale isometrica, facciamo un salto nel Regno dei Funghi con un bellissimo cosplay di Super Mario.

Nell'interpretazione condivisa dal gruppo di artiste guidato dalla cosplayer professionista Ambra Pazzani, ritroviamo un Mario femminile circondato dalle sue principesse. Oltre alla sua amata Peach, infatti, la baffuta icona della Grande N è circondato dalle principesse fanmade Bowsette e Boosette. Se Mario è interpretato dalla Pazzani, Peach, Boosette e Bowsette sono rispettivamente interpretate dalle cosplayer Elisa Carosi, Asia Carfi e Alessia Dionisi.