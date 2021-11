Un cosplay floreale di Yae Miko, il futuro personaggio di Genshin Impact

I personaggi di Genshin Impact sono tanti, alcuni dei quali affollano le mappe di gioco fin dall'esordio del videogioco di MiHoYo. Il fantasy dello studio cinese ha introdotto nel tempo diversi individui completamente nuovi, alcuni dei quali sono diventati molto popolari tra il pubblico. E ciò ha avuto effetto anche sui cosplay a tema.

Il cosplay di Yoimiya di Miih ne è un esempio, essendo l'arciera di fuoco uno degli ultimi personaggi aggiunti a Genshin Impact. Ovviamente i più vecchi non si fanno in disparte, visti i tanti cosplay sulla stellare Mona Megistus, con l'astrologa che domina la scena. Alcuni si lanciano però sui personaggi attualmente in produzione e annunciati, e tra questi c'è Yae Miko, conosciuta dal pubblico anche col nome di Guuji Yae.

La ragazza dai capelli rosa ancora deve presentarsi ai giocatori di Genshin Impact e non si sa ancora quando sarà disponibile, eppure ha già un certo seguito. Per questo il cosplay di Yae Miko creato da Anastasia Cold ha fatto un certo effetto al pubblico di Instagram. La cosplayer propone lo stesso abito del personaggio introdotto come NPC nella patch 2.0 di Genshin Impact, bianco e rosso con alcuni fiori, accompagnando il tutto a un ombrellino di carta rosso con su stampati fiori bianchi. Una proposta floreale che genererà altro hype per lei.