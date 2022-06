Un cosplay folgorante di Raiden Shogun da Genshin Impact

Il mondo di Genshin Impact dà modo ai vari personaggi di combattere sfruttando più di un metodo. C'è chi fonda le proprie capacità combattive sulla magia, e quindi sfrutta uno strumento Catalyst. La maga astrologa Mona Megistus è una di quelle che si fondano proprio sugli elementi e sulle magie a distanza.

C'è poi chi predilige un'arma in particolare, magari imbevuta di poteri magici e quindi capace di sferrare attacchi unici ed elementali, ma comunque sfruttando un altro oggetto che richiede la vicinanza in combattimento. In Genshin Impact ci sono vari tipi: spade, mazze, aste da guerra e tanto altro ancora. Ovviamente non mancano le katane giapponesi per i personaggi che sembrano richiamare ai culti nipponici.

Raiden Shogun è un personaggio che estrae sempre la propria lama dal petto con una scarica di fulmini. L'incarnazione di Baal è uno dei personaggi più amati di Genshin Impact, ecco perché Kurumirori ha deciso di realizzare un cosplay di Raiden Shogun con la lama sfoderata. La lama qui è già uscita ed è stata usata per creare un arco elettrico in aria, una pericolosa tecnica che rischia di folgorare chiunque osi guardarla.

Chissà se riuscirà ancora a fare gola nonostante l'arrivo di Yulan in Genshin Impact.