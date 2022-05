Un cosplay di Ganyu da Genshin Impact: l'arciera di ghiaccio in questa foto eccellente

Un mondo fantasy come quello di Genshin Impact, che ha non solo creato un intero continente da zero, ma si è anche rifatto a varie mitologie, contiene umani, magia e anche altre creature. In questo modo è possibile sfruttare una diversa varietà di personaggi dalle caratteristiche sempre differenti.

Ci sono ovviamente gli umani, ma poi anche creature che riescono a prendere un aspetto umanoide pur essendo legate in realtà a bestie di altro genere. Esistono i tengu, provenienti dal folklore giapponese, ma anche creature che si sono generate a partire dalle leggende cinesi. I qilin sono creature chimeriche che sono state sfruttate da Studio MiHoYo per creare un'intera razza, da cui è discesa Ganyu. La ragazza è infatti per metà umana e metà qilin, con alcune caratteristiche - come i cornini e i colori azzurri - che discendono proprio da quel lato più bestiale.

Ganyu è un'arciera che combatte col ghiaccio, quindi è versata nel combattimento a distanza ed è stato il primo personaggio introdotto nel 2021. Ha avuto quindi la sua dose di popolarità in passato e, nonostante l'arrivo di altri personaggi giocabili, è comunque utilizzata ancora oggi. Anche i cosplay di Ganyu non sono spariti, come dimostrano le foto di Lady Melanori che è riuscita a creare un'autentica Ganyu.

Mentre sfruttate le Primogems gratuite, non perdetevi la data di Genshin Impact 2.7.