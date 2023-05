Un cosplay della Guardiana del Fuoco di Dark Souls 3 ravviva la fiamma

Con FromSoftware impegnata con Elden Ring, Armored Core VI e un gioco misterioso, le possibilità di rivedere la saga dei Souls sono minime. L'unico modo per fare ritorno all'Altare del Vincolo è dunque quello di affidarsi alla cosplayer Anastasia Miramarta.

Le possibilità che esca un Dark Souls 4 sono quasi pari a zero. Il maestro Hidetaka Miyazaki ha confermato che Dark Souls 3 è l'ultimo capitolo della saga e che dunque l'eredità dei Souls prosegurà in altro modo.

Mentre si vocifera la presenza di Bloodborne Remaster al PlayStation Showcase, questo cosplay della Guardiana del Fuoco di Dark Souls 3 riporta gli appassionati al sicuro nel falò dell'Altare del Vincolo.

La Guardiana del Fuoco è una NPC di Dark Souls 3 attraverso la quale i giocatori possono sostare dopo il loro arduo e lungo viaggio. Interagendo con lei, i giocatori possono spendere le anime accumulate per aumentare di livello e successivamente anche per curare il Simbolo Oscuro con l'Anima Guardiana del Fuoco. Il giocatore può anche consegnarle gli Occhi della Guardiana del Fuoco, avvenimento che permetterà di accedere alla quest per il finale "La Fine del Fuoco". Nell'interpretazione dell'artista possiamo osservare un primo piano della Guardiana del Fuoco intenta a prendersi cura della Fiamma.