Un cosplay guerriero di Lineage II ci porta nel mondo fantasy medioevale del MOBA

Pubblicato nel 2003 dalla software house NCSoft per sistemi Microsoft Windows, Lineage II è un MOBA che ancora oggi, a distanza di quasi due decenni dall'uscita, gode di una buona fanbase al seguito. A dimostrazione di ciò, arriva un cosplay di una delle guerriere umane del titolo.

Nel 2017 arrivava l'espansione Aden, che portava diversi contenuti aggiuntivi e modifiche al sistema di bilanciamento di Lineage II. Sono passati diversi anni dall'espansione, ma comunque il titolo è ancora uno dei MOBA più conosciuti dalla community.

A portare un cosplay di Lineage II è l'artista Instagram Mariia, la quale ha interpretato una Sigel Phoenix Knight. Nel gioco, questa è classe attribuita agli umani specializzati in difesa. Grazie ai loro scudi e alle armature pesanti, questi tank sono in grado di resistere e assorbire numerosi danni provenienti dai nemici, come vediamo anche da questo cosplay della Sigel Phoenix Knight. Nonostante questi personaggi siano sempre dotati di grosse spade o mazze, dispongono quasi esclusivamente di abilità difensive. La modella deve essere una vera amante dei MOBA, come possiamo vedere anche in questo cosplay di World of Warcraft.

Nel primo scatto condiviso da @melamori.cosplay sui suoi profili social, vediamo l'artista pronta a ingaggiare battaglia con dei nemici. Nel secondo, con la spada rivolta verso il basso, è invece fiera del suo scudo. Stando a quanto rivelato dalla cosplayer, lo spettacolare scenario alle sue spalle non è stato realizzato con effetti o filtri, ma con fumo e luci. Vi lasciamo anche a un cosplay di Melamori di Cowboy Bebop.