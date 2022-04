Un cosplay di Hermione Granger dal mondo di Harry Potter in attesa di Hogwarts Legacy

L'immaginario magico di Harry Potter creato da J.K. Rowling negli anni '90 ed evolutosi negli anni 2000 è diventato di portata mondiale. Ancora oggi questo universo è in espansione, inizialmente con giochi di carte e altre tipologie di videogiochi, poi con l'avvento dei film di Animali Fantastici e Dove Trovarli, basati sull'omonimo pseudobiblion.

Quei giovani maghi di Hogwarts sono così ben impressi nella memoria di tutti, specie i tre protagonisti che hanno combattuto contro le forze oscure sul finire degli anni '90, salvando il Regno Unito dalla minaccia di Lord Voldemort. Loro non torneranno di certo in Hogwarts Legacy, nuovo videogioco basato su questo universo e che sarà ambientato all'incirca un secolo prima degli avvenimenti narrati nei libri, ma ciò non toglie che la loro influenza è stata enorme.

A dare una grossa mano a Harry nel corso della saga c'è stata Hermione Granger, conosciuta quasi per caso sul treno e con cui ci sono state parecchie vicissitudini ai tempi dei primi mesi del primo anno. Basterà un solo evento però a trasformarla in una sorella per il protagonista, oltre che una compagna fidata. La cosplayer Dorian presenta il suo cosplay di Hermione magico, con la veste nera della scuola bordata di rosso e oro, con la Giratempo al collo e mentre prova il Wingardium Leviosa.