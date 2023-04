Un cosplay di Hermione italiana con la Giratempo per seguire le lezioni di Hogwarts

Harry Potter è una saga di libri e film di grande successo che ha catturato l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. La serie segue le avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi amici Ron Weasley e Hermione Granger nella loro lotta contro il malvagio Signore Oscuro Voldemort.

Adesso l'universo di Harry Potter è in fermento con nuovi progetti. Si è parlato tanto del magico Hogwarts Legacy, l'RPG di Avalanche Studios che ha mostrato Hogwarts e il mondo magico come mai prima d'ora su console e PC, gettando i fan in una nuova avventura con un'ambientazione fantastica. Ma è notizia degli ultimi giorni il ritorno della saga in versione televisiva, con la serie di Harry Potter di HBO che rivedrà i tre maghi in azione, senza più esclusioni.

Hermione Granger è uno dei personaggi principali della serie, ed è nota per la sua intelligenza, la sua passione per la conoscenza e il suo coraggio. È una studentessa modello a Hogwarts e spesso aiuta i suoi amici a risolvere i problemi che incontrano. Un elemento importante nella storia di Hermione è la Giratempo, un oggetto magico che le permette di viaggiare nel tempo. Con l'aiuto del Giratempo, Hermione è stata in grado di partecipare a più lezioni e attività, oltre che svolgere compiti multipli simultaneamente.

Molti fan di Hermione ammirano la sua intelligenza e il suo coraggio, e alcuni di essi hanno deciso di omaggiarla attraverso i cosplay. Un esempio è un cosplay di Hermione Granger con la Giratempo, realizzato da una cosplayer appassionata della saga, l'italiana Gaia Giselle. La cosplayer ha scelto di indossare un maglioncino nero con camicia bianca e la cravatta con i colori di Grifondoro, portando nella mano lo strumento magico che poi abbandonerà alla fine del terzo libro.