D.VA in un cosplay all'italiana: la pilota di Overwatch punta la pistola laser

Nell'ottobre del 2022 Overtwatch si è rinnovato con l'uscita del secondo capitolo del franchise, un sequel che però non ha del tutto convinto a causa delle potenzialità inespresse. La nuova iterazione dell'Hero Shooter di casa Activision Blizzard è comunque uno dei titoli multiplayer più attivi, anche grazie agli eroi amatissimi dal pubblico.

Un abbandono ai piani alti ha minacciato il futuro di Overtwatch 2, che però resta nelle mani sicure del Team 4 di Blizzard. La community di videogiocatori potrà dunque aspettarsi nuovi aggiornamenti, migliorie e collaborazioni, come quella avvenuta nella Stagione 3 di Overtwatch con One Punch Man.

In attesa di tali novità, il fandom è rimasto estasiato dal cosplay dell'italiana Little Giuli, conosciuta su Instagram con il nome utente di Zhalia – Little Fox. Protagonista di questa sorprendente interpretazione è D.VA, la pilota di mech che difende la sua patria nel ruolo di Tank.

In questo cosplay di D.VA da Overtwatch 2 ritroviamo Hana Song, questo il suo vero nome, nella sua posa più tipica e con la pistola a laser in pugno pronta per far fuoco. L'ex giocatrice professionista indossa la tuta della squadra MEKA, la formazioni di piloti che difende la Corea del Sud dagli invasori Gwishin venuti dalle profondità marine.