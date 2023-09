Un cosplay italiano di Bayonetta si prepara a combattere i demoni

Se avete recuperato da poco un Nintendo Swich, la vostra libreria non può non accogliere Bayonetta 3, terzo capitolo della saga PlatinumGames che fa segnare l'apoteosi degli action game. Complice una trama leggera e ironica, l'episodio conclusivo della trilogia con la strega Cereza come protagonista è dunque imperdibile.

Ai The Games Awards 2023 Bayonetta 3 ha trionfato nella categoria miglior action game. La Strega d'Umbra è universalmente riconosciuta come la reginetta del genere, forse anche più esperta di quel Dante di Devil May Cry che sembrava impossibile superare. A ogni modo, non è questo l'ultimo capitolo della serie pubblicato.

Nell'inverno del 2023 PlatinumGames ha lanciato Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, uno spin-off che azzarda e riesce a sorprendere con uno stile cartoon e kawaii. Per Hideki Kamiya, addirittura, Bayonetta Origins potrebbe essere l'inizio di una nuova serie ambientata nell'universo in cui angeli e demoni lottano senza tregua.

In attesa di novità concrete sul futuro della serie, di cui al momento non è ancora noto nulla, è la cosplayer italiana Morrigan Lynx, alias di Milena Vigo, a riportarci dalla Strega d'Umbra. In questo cosplay di Bayonetta vediamo la nostra strega preferita seduta su una sedia, come si confà a lei rivolta verso lo schienale, con le braccia incrociate e la coppia di pistole già in pugno. L'outfit dell'interprete riprende quello del primo capitolo, ma a stupire è anche un ambientazione suggestiva e un'espressività perfetta.