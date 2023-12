Un cosplay italiano di Queen, la Ladra Fantasma di Persona 5

Uscito solamente da pochissimo, Persona 5 Tactica è uno strategico rocambolesco, uno spin-off della saga di JRPG di Atlus quasi in chiave XCOM. Con il suo primo approccio a questo tipo di genere P-Studio ha fatto centro, con un titolo che non presenta grandi difetti e un combat system piuttosto profondo.

Persona 5 Tactica è perfetto per chiunque voglia tornare a respirare le atmosfere dell'universo narrativo dei Ladri Fantasmi di Cuori. Tuttavia, forse il cambio di look in stile chibi e le meccaniche stravolte stanno quasi affossando lo spin-off. I dati di Persona 5 Tactica sono al ribasso e non fanno certo urlare al miracolo, anzi.

Il 2024 di Atlus sarà certamente più promettente, anzitutto merito di quel remake tanto atteso. Persona 3 Reload ci porterà indietro nel tempo ammodernando uno dei capitoli più riusciti della serie. Non solo, SEGA sta già guardando avanti puntando in alto. L'intenzione del publisher è quella di lanciare Persona 6 su più piattaforme, così che sia multipiattaforma sin dal Day One e che possa ottenere vendite ancora migliori.

In attesa delle future novità, questo cosplay di Queen da Persona 5 ci riporta dai Ladri Fantasma di Cuori. A interpretare la ladra Makoto Nijima, che possiamo osservare in look total black a eccezione dei guanti bianchi e con le braccia incrociate, è la cosplayer italiana Kicka.