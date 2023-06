Un cosplay di Joker e Violet: i due ladri di Persona 5 Royal pronti per una missione

Mentre fonti attendibili parlano dell'uscita di Persona 6, che non avverrebbe prima di alcuni anni, l'Xbox Game Showcase ha rilanciato la saga di giochi di ruolo sviluppata da Atlus. Sono infatti ben due i progetti relativi al franchise in arrivo sulle console Microsoft.

Alla conferenza di Microsoft è stato messo in mostra Persona 3 Reload, il remake del terzo capitolo uscito in origine nel 2006, ma non solo. A grande sorpresa è stato rivelato anche Persona 5 Tactica, uno spin-off a stampo strategico della più recente iterazione della serie. Il remake di Persona 3 e lo spin-off di Persona 5 debutteranno tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo, ma possiamo già respirare l'aria del JRPG di Atlus nell'interpretazione dei cosplayer Yuuki Tsune e Phoca.

In questo cosplay di Joker e Violet da Persona 5 facciamo dunque ritorno tra i banchi di scuola della Shujin Academy. Conosciuto con il nome canonico di Ren Amamiya, il protagonista principale del titolo è uno studente del secondo anno delle superiori che dopo essersi trasferito alla Shujin scopre di possedere un potere soprannaturale noto come Persona. In seguito a questa scoperta con i suoi compagni fonda i Ladri Fantasmi di Cuori, di cui è leader con il nome di Joker. Al suo fianco troviamo Kasumi Yoshizawa, una studentessa del primo anno che ha inizialmente una cattiva oopinione sui Ladri Fantasmi di Cuori. In realtà, il vero nome di Kasumi è Sumire, anche se in missione il suo nome in codice è Violet. Entrambi i ladri sono pronti a una nuova missione nell'interpretazione dei due cosplayer.